Beşiktaş’ta Josef de Souza görüşme odasına!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza'nın Gremio'nun transfer listesinde olduğu gündeme geldi. Siyah-beyazlıların kaptanının geleceği merak konusu olurken, detaylar ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı futbolcunun performansından ve takıma olan katkısından memnun. Teknik heyet ile aynı düşüncede olan yönetim, Josef de Souza ile sezon sonuna doğru bir görüşme yapacak.

'AYRILACAĞIM' DEMİŞTİ

Josef, Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra gelecek sezon takımda kalmayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak; siyah-beyazlı yönetim Josef de Souza'nın anlık bir karar verdiği fikrinde... Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Josef'in devam etmesi adına 'uzatma' opsiyonu için görüşmeler yapılacak. Başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı olmak üzere futbolcuya yakından ilgi gösterilme devam ediliyor.