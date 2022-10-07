Borja Valero’dan Fiorentina’ya Lucas Torreira tepkisi

Bir dönem Fiorentina'nın formasını giyen Borja Valero, yeni yazdığı kitabın tanıtımı yaparken toplantıda Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira hakkında konuştu.

Uruguaylı oyuncu için, "Serie A'daki her takımın ihtiyacı olan bir oyuncu" diyen Valero, "Lucas sahada çok şey yapabilen birisiydi. Bir anlaşma zemini bulunmalıydı. Ancak bulunamadıysa da yerini dolduracak doğru bir transfer yapılmalıydı. Bu şekilde çözümsüz kalınması yanlış. Kulüp için önemli işler yapmış biri ve geri dönmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası bu konuda nasıl bir yol izleneceğine kulüp karar verir. Şahsen ben bu boşluğun doldurulmasının hiç kolay olmadığını görüyorum. Torreira'nın ayrılmasını anlamak zor bir hikaye" ifadelerini kullandı.