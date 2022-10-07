Galatasaray’da çare Rashica! Okan Buruk’tan Yunus-Kerem kararı

Süper Lig'de kalesini 4 maçta rakip forvetlere kapatan Galatasaray, savunmasını oturttu ancak gol atma sorununu henüz çözemedi. Gomis dışındaki isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılı takımda eleştiri okları, kenar oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Yeni transfer Milot Rashica'nın antrenmanlardaki performansından etkilenen teknik heyet ise "Rashica'yı ilk 11'de kullanmalıyız'' görüşünde birleşti.
İKİ KANATTA DA OYNAMASI AVANTAJ
Yunus-Kerem ikilisinden birisinin yerine formayı alması beklenen Kosovalı yıldız, iki kanatta da oynama özelliğine sahip. Teknik direktör Okan Buruk, forveti İcardi'yi kenardan Rashica ile tamamlamanın planlarını yapmaya başladı. Transferin son günü Norwich'ten alınan Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesine 15 milyon Euro bonservis talep edildiği için satın alma opsiyonu koyulmadı. Sol bekte yerli oyuncu kullanmaya karar veren Buruk, Emre Taşdemir ve Berkan Kutlu'yu bu bölgede denemeye başladı.
BÜLENT TİMURLENK: BERKAN İYİ BİR TERCİH OLMAZ
- Milot Rashica gol yollarında yaşanan sıkıntıya çare olur mu?
Milli ara ve bay haftasıyla birlikte G.Saray, bir ayda 1 resmi maça çıkmış bir takım. Sadece bir hazırlık maçı oynandığından Okan Buruk'un elinde ancak oyuncuların idmandaki çift kale maçlardaki performansı var. Rashica toplam 8 dakika süre aldı. Sağ kanatta Yunus'tan daha verimli olup olamayacağını görebilmek için elbette bu şansı vermelisiniz. Buruk, bu şansı Kayseri deplasmanında mı verir yoksa ardından Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kastamonuspor maçında mı? Bence ikincisi...
- Orta saha oyuncusu olan Berkan'a, sol bekte görev verilmesi halinde başarılı olur mu?
Dünya Kupası arasına kadar 5 lig haftası var. Bunların son ikisinde G.Saray, Beşiktaş'la derbi ve Başakşehir'le deplasmanda oynayacak. Yani önümüzdeki 3 lig maçında bu sol bek denemesini yapıp önde +1 yabancıya yer açabilir. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir varken Berkan'ın sol bek için iyi bir tercih olduğunu sanmıyorum. Bu oyuncu ikinci yarılarda Torreira, Midtsjö ve Oliveira'yı yedekleyebilecek pozisyonda. G.Saray'ın sorunu Avrupa'da olmadığı sezonda az maç oynaması ve dolayısıyla birçok oyuncunun maç eksiğinin olması. Ne idmandaki çift kale ne de hazırlık maçı resmi maçların yerini tutmaz. Türkiye Kupası'na bu turdan başlamak özellikle sol bek pozisyonundaki alternatifleri görmek açısından iyi bir sahne. Çünkü Galatasaray 11'inde Yunus ve Kerem'in yerine bir yabancıya yer açabilmek için sol bek dışında formasını kaptıracak kimse yok.