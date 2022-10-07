Galatasaray’da çare Rashica! Okan Buruk’tan Yunus-Kerem kararı

- Orta saha oyuncusu olan Berkan'a, sol bekte görev verilmesi halinde başarılı olur mu?

Dünya Kupası arasına kadar 5 lig haftası var. Bunların son ikisinde G.Saray, Beşiktaş'la derbi ve Başakşehir'le deplasmanda oynayacak. Yani önümüzdeki 3 lig maçında bu sol bek denemesini yapıp önde +1 yabancıya yer açabilir. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir varken Berkan'ın sol bek için iyi bir tercih olduğunu sanmıyorum. Bu oyuncu ikinci yarılarda Torreira, Midtsjö ve Oliveira'yı yedekleyebilecek pozisyonda. G.Saray'ın sorunu Avrupa'da olmadığı sezonda az maç oynaması ve dolayısıyla birçok oyuncunun maç eksiğinin olması. Ne idmandaki çift kale ne de hazırlık maçı resmi maçların yerini tutmaz. Türkiye Kupası'na bu turdan başlamak özellikle sol bek pozisyonundaki alternatifleri görmek açısından iyi bir sahne. Çünkü Galatasaray 11'inde Yunus ve Kerem'in yerine bir yabancıya yer açabilmek için sol bek dışında formasını kaptıracak kimse yok.