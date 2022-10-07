Son dakika Fenerbahçe haberleri: AEK zaferindeki dikkat çeken detay! Maçtan sonra açıkladı...

Alioski'nin çok büyük bir hatası sonucu Larnaca, Faraj ile yüzde yüzlük bir pozisyonu kaçırdı. Takımda biraz düşüş olunca Jorge Jesus değişiklere gitti. Sonra rakibin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe işi bitirdi. Ben Jorge Jesus'un dün geceki takım tertibini doğru buldum. 4-2- 1-3 sistemi yapıya uygundu. Bilhassa Rossi ve Emre gibi iki kanat forveti vardı. Lincoln biraz yerini terketse de forvet arkası oynaması doğru tercihti. En iyi oyuncular kimdi diye düşünürsek, ben Crespo ve İsmail diyorum. İngiliz hakemde mükemmel bir yönetim gösterdi.