Barcelona Türkiye’yi izliyor

arcelona Akademi Global Direktörü Carles Martin-Martinez,Spor'un sorularını yanıtladı.Bizim için en önemli olan şey buraya biraz daha kendi inandığımız şeyi aktarabilmek. Yani futbolu nasıl anladığımız, oynadığımız, öğrendiğimizle ilgili ve tabi ki her şeyden önemlisi hem kız, hem erkek öğrencilere bu bilgileri aktarabilmek. Bu sayede onlar da maksimum seviyede kendilerini geliştirebilsinler diye.Özellikle futbolu ve Barcelona'yı seven ülkeleri tercih ediyoruz.. Türkiye'de ki yeteneklerin de farkındayız ve takip ediyoruz.Burada çok uzun yıllardır varız ve çok da şey öğrendik.Kötü yaptıkları bir şey yok, öğretmeninbirçok yolu vardır. Bizlerininancı şu:Türkiye'dekesinlikle çok yetenek olduğunubiliyoruz ve bunun farkındayız. Bununiçin geleceğe dönükte çalışacağız.Bizim için öncelik oyuncuları kendi felsefemizeyaklaştırabilmek. Birçok tarzda inceliyoruz;oyunu anlama, taktiksel, psikolojik, karakteristikgibi.En hızlı şekildeanaliz yapabilen ve oyunun istediği şekildekararlar alabilen futbolcular arıyoruz.Bu projenin yapmaya çalıştığı şey yeteneklerikeşfedip öncelikle onları kendi ülkelerine kazandırmakyönünde. Burada onlara yol gösteriyoruz.Gereklilikleri yerine getirenler olursa onlarıBarcelona alt takımlarına götürüyoruz. Şunuanlamak gerekiyor ki;Bunların Barcelona'da oynayabilmeihtimali de var biz bu şartları sağlıyoruz