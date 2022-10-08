Barcelona Türkiye’yi izliyor

“Ülkenizde kesinlikle çok fazla yetenek olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız ve takipteyiz. Türkiye’yi kültürel olarak bize çok yakın buluyoruz. Yıllardır yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz.”
Barcelona Akademi Global Direktörü Carles Martin-Martinez, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. Barcelona Akademi'ninhedefi nedir?
Bizim için en önemli olan şey buraya biraz daha kendi inandığımız şeyi aktarabilmek. Yani futbolu nasıl anladığımız, oynadığımız, öğrendiğimizle ilgili ve tabi ki her şeyden önemlisi hem kız, hem erkek öğrencilere bu bilgileri aktarabilmek. Bu sayede onlar da maksimum seviyede kendilerini geliştirebilsinler diye. Asıl hedefimizbu yönde. Türkiye'yi tercih etmenizdekietkenler nelerdir?
Özellikle futbolu ve Barcelona'yı seven ülkeleri tercih ediyoruz. Türkiye'de futbolçok seviliyor ve kesinlikleburadaki insanların öğrenmeyeilgileri var. Türkiye'de ki yeteneklerin de farkındayız ve takip ediyoruz. Türkiyeülke olarak kültürel açıdankendimize yakın gördüğümüzve benzerlikler bulduğumuzbir ülke. Burada çok uzun yıllardır varız ve çok da şey öğrendik.
SONUÇ ÖNEMLİ DEĞİL
Türk futbolu hakkında nelersöylersiniz? Kulüpler oyuncu yetiştirmektezorlanıyor mu?
Kötü yaptıkları bir şey yok, öğretmeninbirçok yolu vardır. Bizlerininancı şu: Sonuç önemli değil. O yüzdensonucu her şeyin önüne koymuyoruz.Bizim önem gösterdiğimiz sonuçlaranasıl vardığımız oluyor.
Türkiye'dekesinlikle çok yetenek olduğunubiliyoruz ve bunun farkındayız. Bununiçin geleceğe dönükte çalışacağız.
ALGI ÖNCE GELİR
Barcelona bir oyuncuyu keşfederken futboldışında nelere dikkat ediyor?
Bizim için öncelik oyuncuları kendi felsefemizeyaklaştırabilmek. Birçok tarzda inceliyoruz;oyunu anlama, taktiksel, psikolojik, karakteristikgibi. Fakat asıl aradığımız şey çok fazla bilgiyialgılayabilen bir oyuncu olması.
En hızlı şekildeanaliz yapabilen ve oyunun istediği şekildekararlar alabilen futbolcular arıyoruz. Burada eğitim alan bir oyuncununBarcelona'da oynama şansı nedir?
Bu projenin yapmaya çalıştığı şey yeteneklerikeşfedip öncelikle onları kendi ülkelerine kazandırmakyönünde. Burada onlara yol gösteriyoruz.Gereklilikleri yerine getirenler olursa onlarıBarcelona alt takımlarına götürüyoruz. Şunuanlamak gerekiyor ki; Barcelona çok çok profesyonelama biliyoruz ki Türkiye'deki yeteneklerede ihtiyacımız var.
Bunların Barcelona'da oynayabilmeihtimali de var biz bu şartları sağlıyoruz