Başakşehir tarih yazıyor

Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu liderliğinde yakalanması zor bir başarıya imzasını attı. Avrupa kupalarında grup aşamasındaki 96 takım arasında kalesini kapatan 3 ekip arasında yer aldı.Konferans Ligi'nde mücadele eden İstanbul ekibi, 3 maç sonunda 7 puanla grubunda zirveyi görürken rakip ağlara 7 gol gönderdi.Başakşehir, bu süreçte kasasına katkı yaptı. Galibiyet, gruplara kalma ve yayın gelirlerinden turuncu lacivertliler,Lige katılımından dolayı 2.94 milyon, performansıyla 1 milyon 166 bin ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) de