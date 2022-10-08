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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Başakşehir tarih yazıyor

UĞUR ÇEM
Başakşehir tarih yazıyor

Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, Avrupa’da 96 takım içerisinde C.Brugge ve B.Münih ile birlikte kalesinde gol görmeyen 3 takımdan biri oldu

Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu liderliğinde yakalanması zor bir başarıya imzasını attı. Avrupa kupalarında grup aşamasındaki 96 takım arasında kalesini kapatan 3 ekip arasında yer aldı. Başakşehir ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Club Brugge geçit vermedi. Konferans Ligi'nde mücadele eden İstanbul ekibi, 3 maç sonunda 7 puanla grubunda zirveyi görürken rakip ağlara 7 gol gönderdi.

89 MİLYON TL'YI KASASINA KOYDU
Başakşehir, bu süreçte kasasına katkı yaptı. Galibiyet, gruplara kalma ve yayın gelirlerinden turuncu lacivertliler, 4.9 milyon Euro'yu (89.2 milyon TL) cebine koydu. Lige katılımından dolayı 2.94 milyon, performansıyla 1 milyon 166 bin ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) de 810 bin Euro'yu kasasına koymayı başardı.

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