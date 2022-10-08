Türkiye, başarılı performanslarıyla bu sezon hanesine 5.400 puan yazdırıp, 2019-2020 ve 2020-2021 senelerini geçmeyi başardı
Avrupa kupalarında yükseliş devri yaşıyoruz. Son 5 sezonun dikkate alındığı UEFA katsayısı sıralamasında kendimizi aştık. Bu sezon hanesine 5.400 puan yazdıranTürkiye, daha şimdiden iki sezonunugeride bırakmayı başardı. 2019-20'de 5.000 puan toplayan temsilcilerimiz, 2020-21'de de 3.100 puan almıştı. Türkiye aynı zamanda bu sezon UEFA'da 55 ülke arasında en fazla puan kazanan 9.ülke (5.400) oldu.