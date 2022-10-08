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Giriş Tarihi: 8.10.2022 20:13

Premier Lig'de Manchester City, Southampton'ı 4 golle geçti

AA
Premier Lig’de Manchester City, Southampton’ı 4 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Southampton'ı 4-0 yendi.

Ligin 9. haftasında Etihad Stadı'nda Southampton'ı ağırlayan Manchester City, Joao Cancelo'nun 20, Phil Foden'ın 32, Riyad Mahrez'in 49 ve Erling Haaland'ın 65. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Bu sezon etkili performansıyla adından söz ettiren Haaland, Premier Lig'de 15, tüm kulvarlarda ise 20 gol kaydetti. Norveçli genç futbolcu, geçen sezon Manchester City'nin ligdeki en skorer oyuncusu Kevin De Bruyne'nin (15) gol sayısına henüz 9. haftada ulaştı.

Puanını 23 yapan Manchester City, maç fazlasıyla Arsenal'ın önünde zirveye yerleşti. Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Southampton, 7 puanda kaldı.

CHELSEA 3 GOLLE KAZANDI

Teknik direktör Graham Potter'ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen Chelsea, evinde Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

"Maviler"e galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Kai Havertz, 54. dakikada Christian Pulisic ve 89. dakikada Armando Broja kaydetti.

Art arda 3. maçını kazanan Chelsea, 16 puana yükseldi. Bu sezon tek galibiyeti bulunan Wolverhampton, 6 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Newcastle United, Brentford'u 5-1, Bournemouth ise Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti.

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Premier Lig'de Manchester City, Southampton'ı 4 golle geçti
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