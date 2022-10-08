Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Valerien Ismael'den maç sonu flaş sözler! "3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı"
Giriş Tarihi: 9.10.2022 00:30 Son Güncelleme: 9.10.2022 00:32

Valerien Ismael'den maç sonu flaş sözler! "3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı"

İHA
Valerien Ismael’den maç sonu flaş sözler! 3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kaçırdıkları fırsatlara rağmen günün sonunda 3 puan almanın önemli olduğunu ifade etti. İşte açıklamanın tamamı...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor deplasmanından attığı tek golle 3 puanla ayrılmayı başardı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Valerien Ismael, şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maç oldu. Rakipten dolayı demiyorum ama zeminden dolayı yaşadığımız sakatlıklardan ve kaçırdığımız fırsatlardan dolayı 3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı. Futbol böyledir. Siz gol atamadıkça rakip maçın sonlarında maça ortak olup gol atma fırsatını yakalar. Emrecan'ın sakatlığı özellikle işimizi çok zorlaştırdı. Çünkü son anlarda koşamıyordu. Günün sonunda 3 puanı almak önemliydi. Ve 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Mantalite açısından iyi bir maç oldu. Zemin kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzde evimizde oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÇIKLAMA GELDİ: AKBANK uygulamasına neden erişilemiyor, telefon uygulaması çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
Kraliyet Ailesi’nde ‘yasak aşk’ krizi: Yengesine aşık oldu!
AÖL sınavları nasıl yapılacak, ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2022 - 2023
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ve şartları neler? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB KYK duyuruda!
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
Benzin fiyatı ne kadar oldu? 8 Ekim 2022 benzine zam geldi mi, motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları listesi
SON DAKİKA | Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Valerien Ismael'den maç sonu flaş sözler! "3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA