Ankaragücü söktü aldı

Emre ile öne geçen Başkent ekibine İstanbul’dan Ethemi yanıt verdi. Sowe’un 90+2’deki golü 3 puanı getirdi
Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, 4 haftadır yenilmeyen İstanbulspor'u uzatmada 2-1 devirdi. Maça istekli başlayan Başkent ekibi, 16. dakikada Taylan'ınasistinde Emre Kılınç'laöne geçti. Soyunma odasına geride giren İstanbul, 55'te Ethemi'ningolüyle eşitliği buldu:1-1. Ankaragücü'nde 'daha maç bitmedi' diyen Ali Sowe, 90+2'de skoru tayin etti. Golden önce 88'de Sowe'un yerineMacheda alınacakken,kaleci Gökhan Akkanrahatsızlanıp değişikliktenvazgeçilmesi maçınkaderini değiştirdi.