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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Ankaragücü söktü aldı

Ankaragücü söktü aldı

Emre ile öne geçen Başkent ekibine İstanbul’dan Ethemi yanıt verdi. Sowe’un 90+2’deki golü 3 puanı getirdi

Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, 4 haftadır yenilmeyen İstanbulspor'u uzatmada 2-1 devirdi. Maça istekli başlayan Başkent ekibi, 16. dakikada Taylan'ın asistinde Emre Kılınç'la öne geçti. Soyunma odasına geride giren İstanbul, 55'te Ethemi'nin golüyle eşitliği buldu: 1-1. Ankaragücü'nde 'daha maç bitmedi' diyen Ali Sowe, 90+2'de skoru tayin etti. Golden önce 88'de Sowe'un yerine Macheda alınacakken, kaleci Gökhan Akkan rahatsızlanıp değişiklikten vazgeçilmesi maçın kaderini değiştirdi.

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Ankaragücü söktü aldı
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