Bitexen Giresunspor'dan ''VAR'' açıklaması: "Kaldırılsın"

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Giresunspor'un maçlarında bundan sonra VAR sistemi uygulamasının olmamasını istediklerini belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek, hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evirildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız.

Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."