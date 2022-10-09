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Giriş Tarihi: 9.10.2022 22:56

Dursun Özbek'ten Ampute Futbol Milli Takımı'na destek

AA
Dursun Özbek’ten Ampute Futbol Milli Takımı’na destek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.

Özbek, Nef Stadı'nda yapılan ve ay yıldızlı ekibin 4-1 kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray olarak final maçına ev sahipliği yaptıklarını aktaran Özbek, "Bu stat, finallere ve şampiyonluklara alışık bir yer. Milli takımımızı kutluyorum. Güzel bir maç oldu. Dünya Kupası heyecanını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız da geldi. Onun katılımıyla güzel bir seyirci topluluğu vardı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle futbolcuların kazanma ve mücadele azmi, görülecek bir şey. Hepsinin alnından öpüyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel bir seyirci vardı. Ampute Futbol Dünya Kupası hayırlı olsun." diye konuştu.

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Dursun Özbek'ten Ampute Futbol Milli Takımı'na destek
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