Hatayspor evinde Alanyaspor’u ağırlıyor! Golsüz eşitlik sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında ilk galibiyetini alan Hatayspor, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Maç öncesinde Hatayspor 4 puanla 18, Alanyaspor ise 9 puanla 11. sırada yer alıyor. Hatayspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
HATAYSPOR 0 - 0 ALANYASPOR (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Efkan, Umut, Doumbia, Efecan, Candeias, Hassan