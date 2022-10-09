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Giriş Tarihi: 9.10.2022 17:00 Son Güncelleme: 9.10.2022 17:29

Hatayspor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor! Golsüz eşitlik sürüyor

Hatayspor evinde Alanyaspor’u ağırlıyor! Golsüz eşitlik sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında ilk galibiyetini alan Hatayspor, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Maç öncesinde Hatayspor 4 puanla 18, Alanyaspor ise 9 puanla 11. sırada yer alıyor. Hatayspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında ilk galibiyetini alan Hatayspor, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Maç öncesinde Hatayspor 4 puanla 18, Alanyaspor ise 9 puanla 11. sırada yer alıyor. Hatayspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

HATAYSPOR 0 - 0 ALANYASPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Efkan, Umut, Doumbia, Efecan, Candeias, Hassan

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Hatayspor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor! Golsüz eşitlik sürüyor
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