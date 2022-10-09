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Giriş Tarihi: 9.10.2022 09:27

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbul'un hakimi Fenerbahçe!  Yenilgi yüzü görmedi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbul’un hakimi Fenerbahçe!  Yenilgi yüzü görmedi...
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de son olarak Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin istatistiği dikkat çekiyor... İstanbul takımlarına karşı son 7 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Kasım 2014-Eylül 2015 arasındaki 8 maçlık serisini yeniden yakalamanın planını yapıyor. İşte tüm detaylar...

Avrupa kupalarında yoluna doludizgin devam eden F.Bahçe yüzünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Beşiktaş deplasmanından geçtiğimiz hafta beraberlikle ayrılan sarılacivertliler, bu kez bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşısında. Bu sezon ligde evindeki maçlarda rakiplerini sürklase eden Kanarya, 4 maçta toplam 14 kez ağları sarsarken tüm maçlarında en az iki gol buldu. 1998-99 ve 1964-65 sezonlarındaki 15'er gollü iç saha (İlk 4 maç) başlangıcının ardından en iyi dönemini yaşayan sarı-lacivertliler ayrıca İstanbul takımlarına karşı da ligde büyük bir üstünlüğe sahip.

SON YENİLGİSİNİ 8 AY ÖNCE ALDI

Aynı şehri paylaştığı takımlara karşı son 7 maçta yenilmeyen F.Bahçe, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. En uzun serisini Kasım 2014 ile Eylül 2015 arasındaki 8 yenilgisiz maç ile başaran Kanarya rekorunu egale etmek için bugün sahada olacak. F.Bahçe İstanbul ekiplerine karşı son mağlubiyetini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla almıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbul'un hakimi Fenerbahçe!  Yenilgi yüzü görmedi...
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