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Giriş Tarihi: 9.10.2022 08:58 Son Güncelleme: 9.10.2022 08:59

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk kararını verdi! O isimler 11'de...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk kararını verdi! O isimler 11’de...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kayseri maçı için Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Torreira’nın yerlerini rezerve eden Galatasaray Teknik Direktörü, bu oyuncuların dışındakilere çalışıyor. İşte tüm detaylar...

Bay geçtiği haftada tam kadro çalışma imkânı bulan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11 tercihini gözden geçirdi. 3 yerli kuralına göre çeşitli kadro alternatifleri hazırlayan tecrübeli çalıştırıcının, A, B ve C planlarında 5 bankosu ortaya çıktı. Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperler Victor Nelsson ve Abdülkerim ile ön liberoda Torreira'nın formaları garanti. Bu beş isim dışında ilk 11'de kıyasıya rekabet yaşanıyor. Van Aanholt ve Leo Dubois'in ardından Emre Taşdemir ve Kazımcan da sol beke göz kırpıyor. Uruguaylı yıldız Torreira'nın yanında Midtsjö-Oliveira ikilisinden biri oynayacak.

KEREM VE YUNUS'UN ALTERNATİFLERİ HAZIR

10 numara pozisyonunda Mertens ve Mata rekabet halinde. Formsuz Kerem kulübeye çekilebilir, Yusuf Demir ve Rashica alternatifleri hazır. Yunus da Barış Alper ile değişebilir. Forvette İcardi-Gomis-Seferovic üçlüsünden biri formayı kapacak. 15 Ekim'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 henüz netleşmedi. 5 banko belirleyen Okan Buruk, antrenman performansına göre kadrodaki diğer isimlere karar verecek.

VAZGEÇİLMEZ MUSLERA

Yerli kuralında zorluk çekilirken son dönemde kalede eldivenlerin Okan Kocuk'a teslim edilebileceği yönünde yorumlar yapılsa da teknik direktör Okan Buruk, Fernandı Muslera'dan vazgeçmiyor. Başarılı kurtarışlarıyla birçok maça damgasını vuran Uruguaylı file bekçisi, Kayserispor karşısında kalede olacak. Bu sezon ligdeki 8 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Nando, toplamda 5 kez ağlarını düşürdü.

BURUK, CİMBOM'LA 3 PUAN ÖNDE!

2019-20 sezonunda Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, o dönem ilk 8 haftada 4 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi ile 14 puan toplamıştı. Galatasaray'ın başında 8 maçta 5 galibiyet- 2 beraberlik-1 yenilgi ile 17 puana ulaşan 48 yaşındaki teknik adam, takımdan memnun. Deneyimli çalıştırıcı ve yardımcıları, sezon başında fikstür çekildiğinde deplasman yoğunluğunu dikkate almış ve ilk 8 haftaya minimum 17 puan hedefi koymuştu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk kararını verdi! O isimler 11'de...
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