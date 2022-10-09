Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımdaki rotasyonda ciddi sıkıntıya neden olan iki oyuncusu Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün geri dönüşü için adeta gün sayıyor. Geçen sezon kazanılan tarihi şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Boşnak futbolcunun yaklaşık bir ay içerisinde saha çalışmalarına başlayabilecek seviyeye geleceği ve Dünya Kupasının ardından tam olarak iyileşeceği belirtildi. Visca'nın geri döşünün ardından sağ kanat için bir sorunu kalmayacak olan Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün formayı giymesi için daha uzun bir süre daha beklemek zorunda. 26 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlığın ardından 2.5 ay sonra topla çalışmalara başlaması planlanıyor.



TRABZON'UN PARÇASIYIM!



Fırtına'nın orta saha oyuncusu Siopis, kulübün dergisine samimi açıklamalar yaptı. Savaşçı bir takım olduklarını belirten Yunan oyuncu, "Ligi şampiyon olarak bitirince muhteşem duygular yaşadım. İleride çocuklarıma anlatacağım çok güzel şeylerdi. Şunu söylemeliyim, hissiyatıma gelecek olursak ben Trabzonluyum gibi hissettim. Bütün bu kutlamalarda Trabzon'un bir parçası oldum. Bu kadar sevgiyi daha evvel hiç görmemiştim" ifadelerini kullandı.