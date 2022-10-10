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Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:06

Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

İHA
Antalyaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında A.Konyaspor ile 1-1 berabere kalan FTA Antalyaspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında A. Konyaspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son saniyede yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Güney ekibi, zorlu karşılaşmada sakatlanan Ndao ve gördüğü kartla cezalı duruma düşen Güray Vural'ı kaybetti.

Bu sonuçla puanını 7 yapan Antalyaspor, ligde de 15. sırada yer alıyor. Antalyaspor, Gaziantep FK'ya 5-2, Kasımpaşa'ya 2-0, Kayserispor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olurken, A. Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı A. Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı.

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Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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