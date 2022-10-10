Brighton’da şok! Enock Mwepu futbolu bıraktı...

Enock Mwepu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Zambiya'da Chambishi adlı kasabada doğan küçük bir çocuğun paylaşması gereken bir şeyler var. Hayallerim için savaştım ve Tanrı'nın da yardımıyla Premier Lig'e transfer olarak hayallerimi gerçekleştirdim. Ama bazı hayaller erken bitmek zorunda. Doktorlardan aldığım tavsiye nedeniyle futbolu bırakıyorum."