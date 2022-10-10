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Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:38 Son Güncelleme: 10.10.2022 13:42

Brighton'da şok! Enock Mwepu futbolu bıraktı...

Brighton’da şok! Enock Mwepu futbolu bıraktı...

Premier Lig'in bu sezon başarılı takımlarından biri olan Brighton'da Enock Mwepu şoku yaşanıyor. Brighton'da forma giyen Enock Mwepu, kalp rahatısızlığı nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da forma giyen Enock Mwepu, kalp rahatısızlığı sebebiyle 24 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Zambiyalı orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalp krizi geçirme riski sebebiyle futbolu bıraktığı ifade edildi.

Enock Mwepu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Zambiya'da Chambishi adlı kasabada doğan küçük bir çocuğun paylaşması gereken bir şeyler var. Hayallerim için savaştım ve Tanrı'nın da yardımıyla Premier Lig'e transfer olarak hayallerimi gerçekleştirdim. Ama bazı hayaller erken bitmek zorunda. Doktorlardan aldığım tavsiye nedeniyle futbolu bırakıyorum."

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Brighton'da şok! Enock Mwepu futbolu bıraktı...
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