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Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:51

Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nda yüzler gülüyor! "Emeklerimizin karşılığını aldık"

AA
Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı’nda yüzler gülüyor! Emeklerimizin karşılığını aldık

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Nef Stadı'nda oynanan finalde Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nda genel menajer Fatih Erdöl, teknik direktör Osman Çakmak ile futbolcular Rahmi Özcan, Kemal Güleş ve Muhittin Kurt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir turnuva geçirdiklerini belirten Fatih Erdöl, "Sporda başarının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Türk milletini çok iyi temsil ettik. Dünya şampiyonu olduk. Bugünden itibaren bu başarının üzerine nasıl koyabileceğimizi düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Osman Çakmak, "Ne mutlu bize. Çok iyi mücadele ettik. En çok gol atan, en az gol yiyen ve en centilmen takımız. Çalıştığımız golleri attık. Dünyada ampute futbolu artık Türkiye'den sorulur. Oyuna giren, oyundan çıkanı aratmıyor. Dünyanın bir numarasıyız. Zirveye çıktık. Zirvenin rüzgarı sert eser. Zirvede kalmak için güzel işler yapalım." diye konuştu.

Angola'dan 4 yıl sonra rövanşı alarak dünya şampiyonu olduklarına vurgu yapan Rahmi Özcan, "2018'de emanet ettiğimiz kupa vardı. Geri almasını bildik. Bu, 20 yıldır ampute futbol camiasının beklediği bir kupaydı. Buna ihtiyacımız vardı. Başarılarımızı bu şampiyonlukla taçlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize desteği çok büyük. Onun sözünü yerde bırakmadık ve dünya şampiyonu olduk." şeklinde görüş belirtti.

17 yıldan bu yana ay-yıldızlı formayı giydiğini ve kariyerine antrenör olarak devam etmek istediğini aktaran Özcan, "Ampute futbolunda ulaşmam gereken tüm ödülleri aldım. Türkiye'de ilk defa profesyonel futbol anlamında engelli antrenör olarak çalışmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu şampiyonluğa ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade eden Kemal Güleş ise, "2018 Dünya Kupası finalinde penaltılarda Angola'ya kaybettik. Çok ağlamıştık. 3-4 gün boyunca kendime gelemedim. Bu kez yine finalde Angola ile karşılaştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Çok çalıştık. Kupayı da Türk milletine armağan ediyoruz. 2018'de üzüntüden, bu kez de mutluluktan ağladım. 2018'in rövanşını aldık." görüşlerini aktardı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın en genç oyuncusu Muhittin Kurt, "Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Gece heyecandan uyuyamadık. Çok gururluyuz. Ailemizi ve Türk halkını mutlu ettik. Anlatılmıyor, yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

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Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nda yüzler gülüyor! "Emeklerimizin karşılığını aldık"
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