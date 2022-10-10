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Giriş Tarihi: 10.10.2022 22:40

Galatasaray'a yeni antrenör hamlesi!

Galatasaray’a yeni antrenör hamlesi!

Galatasaray'da Sargon Duran, 'duran top antrenörü' olarak Okan Buruk'un teknik heyetine dahil oldu.

Duran toplarda bu sezon istediği verimi alamayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Sarı kırmızılı ekip, Sargon Duran'ı yeni 'Duran top antrenörü' olarak getirdi.

Avusturyalı çalıştırıcı bugünkü idmanda yer alırken, taç ve duran top konusunda takıma yardımda bulunacak.

Son olarak son olarak Avusturya ekibi 1210 Wien'de top koşturan Duran, 2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayarak anternörlüğe başladı.

35 yaşındaki çalıştırıcı Galatasaray'daki görevinden önce Avusturya ekibi Wiener Neustadt'da görev yapıyordu.

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Galatasaray'a yeni antrenör hamlesi!
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