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Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:47

İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine son verdi

AA
İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine son verdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, yıldız futbolcusu Enock Mwepu'dan gelen haberle sarsıldı. Henüz 24 yaşındaki Zambiyalı futbolcu, kariyerine nokta koymak zorunda kaldı.

İngiltere Premier Lig takımı Brighton'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulduktan sonra futbol kariyerine son vermek zorunda kaldı." bilgisi verildi.

24 yaşındaki Zambiyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım tıbbi tavsiyeler nedeniyle kramponlarımı asmam gerektiğini üzüntüyle duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine son verdi
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