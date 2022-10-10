Kartal’ın defansı çöktü! Önce Saiss sonra Emrecan

Giresunspor'u yenip, kötü gidişine "Dur" diyen Beşiktaş'ın şanssızlık yakasını bırakmıyor. Siyah-Beyazlılar, Ghezzal ve N'Koudou'nun iyileşmesine sevinemeden Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıklarıyla yıkıldı. Giresunspor maçında adale sorunu yaşayan iki futbolcu da haftaya Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sol adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Saiss'in sahalara dönüşünün 2 haftayı bulacağı, sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulunan 21 yaşındaki Emrecan'ın ise Hatayspor maçında da forma giyme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

MONTERO KADROYA DAHİ GİREMEDİ

Siyah-beyazlı camiada özellikle Saiss'in yokluğunda defansın nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, teknik direktör Valerien İsmael, çözüm arayışlarına başladı. Memnun olmadığı Francisco Montero'yu Giresunspor maçının kadrosuna dahi almayan İsmael'in, Welinton ya da Necip Uysal'ı sağ stoper oynatması, Tayyip Talha Sanuç'u da sol stopere çekmesi bekleniyor.