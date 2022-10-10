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Giriş Tarihi: 10.10.2022 18:31 Son Güncelleme: 10.10.2022 18:33

Son dakika haberi: Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Trabzonspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz dev maçta ilk 11'ler belli oldu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.

Kasımpaşa:

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa ise haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
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