Son dakika haberi: Trabzonspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11’ler belli oldu

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.
Kasımpaşa:
Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.
Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa ise haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.
Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.