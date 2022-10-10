Türkiye’nin EURO 2024 elemelerinde maç takvimi belli oldu

EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Takımı'ın maç programı belli oldu. İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye