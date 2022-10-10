‘VAR’ kaldırılsın

Giresunspor'un evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçta 90'da Oğulcan'ın attığı golün VAR kararıyla ofsayt olarak iptal edilmesinin üzerine Karadeniz ekibi, VAR'ın kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını açıkladı. Karadeniz ekibi, "Asıl amacı oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek, hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki maçları adaletten daha da uzaklaştırdığını görmekteyiz. Kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü (bugün) TFF ve MHK'ye başvuruda bulunacağız" dedi. Ümraniyespor da dün oynanan Kayseri maçının ardından benzer bir açıklama yapıp, VAR'ın kendi maçlarında uygulanmamasını talep etti.