Yolumuz doğruca EURO 2024 olsun

Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitme hakkı kazanacak. Elemelerde ilk maçlar 23-25 Mart 2023 tarihinde oynanacak
A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kuraları, dün şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde çekildi. Kuraya 4. torbadan girenTürkiye, D Grubu'nda Hırvatistan,Galler, Ermenistan ve Letonyaile eşleşti. Dişimize göre bir gruba düştüğümüz elemelerde ilk karşılaşmalar 23-25 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak ve 19-21 Kasım 2023'te son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finallerise 14 Haziran-14 Temmuz 2024tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FİNAL MAÇI BERLİN OLİMPİYAT STADI'NDA
Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanınaçılış maçı Münih'teki AllianzArena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
ULUSLAR LİGİ'NDEN 3 TAKIM GELECEK
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek. Ev sahibi Almanya doğrudan finallere katılacağı için kura çekiminde yer almadı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamadı.
NE DEDİLER?
TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: Almanya'daki kura çekiminden öz güvenimiz daha yüksek olarak ayrılıyoruz. İnşallah sonu güzel olsun. Hedefimiz 24 takımın içinde olmak. Bunu da başaracak gücümüz var. Bu yoldaoyuncularımızdan da büyük bir öz veri vemotivasyonla mücadele edip başarı bekliyoruz. Milli Takımımıza güveniyorum. TFF MİLLİ TAKIMLAR SORUMLUSU HAMIT ALTINTOP: Uluslar Ligi'nde liderlik hedefimize ulaştık. Son iki maç şaşırtıcı ve üzücüydü. Tarihimizde böyle maçlarımız ve anılarımız olmuştur. Biz ayağa kalkmasını biliriz.Hedeflerimiz çok yüksek. İstikrarlı, dengeli bir şey oturtabilirsek ana hedefimiz olan her turnuvaya katılmayı başarabiliriz. A MİLLİ TAKIM TEKNİK DIREKTÖRÜ STEFAN KUNTZ: Rakipleri hemen çalışacağız. 6 ay içerisinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Önceki maçlardaki hatalarımızı çıkardık, bunların üzerine eğileceğiz. İki hayalim vardı. Birincisi; Türkiye'de Milli Takım görevi almak, ikincisi ise Almanya'daki bu turnuvayaTürkiye'nin başında katılmak. HIRVATİSTAN TEKNİK DİREKTÖRÜ ZLATKO DALİC: Türkiye, gruptaki en zor takım. Galler ile daha önce de karşılaştık. Bizizorlayacak şey uzun yolculuklar olabilir.İyimseriz... Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kendimizi bırakmamalı ve rakiplerimizin analizlerini çıkarmalıyız. Özellikle bize tanıdık olmayan Letonya ve Ermenistan'a karşı.
HIRVATİSTAN
TD: Zlatko Dalic Değeri: 369.5 milyon € En pahalı oyuncusu: Josko Gvardiol (60 milyon €) Yıldızı: Luka Modric (Real Madrid) FIFA sırası: 12 Başarıları: 2018 Dünya Kupası 2.lik, 1998 Dünya Kupası 3.lük Aramızdaki maçlar: 10 maç-1 galibiyet-6 beraberlik-3 mağlubiyet
GALLER
TD: Robert Page Değeri: 130.8 milyon € En pahalı oyuncusu: Brennan Johnson (20 milyon €) Yıldızı: Gareth Bale (Los Angeles FC) FIFA sırası: 19 Başarıları: EURO 2016 yarı final, EURO 2020 son 16 Aramızdaki maçlar: 7 maç-2 galibiyet-1 beraberlik-4 mağlubiyet
ERMENİSTAN
TD: Şu an teknik direktörü bulunmuyor. Değeri: 27.6 milyon € En pahalı oyuncusu: Eduard Spertsyan (9 milyon €) Yıldızı: Lucas Zelarayan (Colombus) FIFA sırası: 93 Başarısı: - Aramızdaki maçlar: 2 maç-2 galibiyet
LETONYA
TD: Dainis Kazakevics Değeri: 8.7 milyon € En pahalı oyuncusu: Raimonds Krollis (1.5 milyon €) Yıldızı: Andrejs Ciganiks (Dunajska Streda) FIFA sırası: 134 Başarısı: EURO 2004 katılım Aramızdaki maçlar: 8 maç-2 galibiyet-5 beraberlik-1 mağlubiyet
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK Yeni bir hikâye yazmalıyız
Dünya Kupası'na 13 kontenjanı olan Avrupa kıtasının kendi şampiyonasında takım sayısının 16'dan 24'e yükselmesiyle birlikte finallere katılmak büyük başarı olmaktan çıktı. 53 ülkenin 23'ü EURO 2024'e gidecek. Hollanda ve Fransa'nın, İtalya ve İngiltere'nin yer aldığı B ve C gruplarına düşseydik turnuvaya uzaktan el sallardık ama 10 grup arasında belki de en iyisini çektik. En iyisi derken elbette FaroeAdaları'na kaybetmiş bir MilliTakımımız olduğunu unutmakistiyorum. Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan… Hepsiyle bir hikâyemiz var ve hepsi artık arşivlerde. Yeni bir hikâye yazmak lazım. Kuntz buna yeter mi emin değilim. Cengiz Ünder'in altını çizdiği üzere milli formayı giydiğinde eli belinde dolaşan oyuncularla bir yere varamayız. Mart ayında başlayacak elemelere kadar programda iki hazırlık maçı görünüyor. Kulüp düzeyindeki sıkışık fikstürde milli takım nasıl bir araya gelecek, bunlar hep soru işareti. Galler, Ermenistan ve Letonya'yı sollayamıyorsak zaten ne işimiz var Almanya'da…