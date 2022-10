Yolumuz doğruca EURO 2024 olsun

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kuraları, dün şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde çekildi.Dişimize göre bir gruba düştüğümüz elemelerde ilk karşılaşmalar 23-25 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak ve 19-21 Kasım 2023'te son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak.Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağıfinal karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek. Ev sahibi Almanya doğrudan finallere katılacağı için kura çekiminde yer almadı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamadı.Almanya'daki kura çekiminden öz güvenimiz daha yüksek olarak ayrılıyoruz. İnşallah sonu güzel olsun. Hedefimiz 24 takımın içinde olmak. Bunu da başaracak gücümüz var.mücadele edip başarı bekliyoruz. Milli Takımımıza güveniyorum.Uluslar Ligi'nde liderlik hedefimize ulaştık. Son iki maç şaşırtıcı ve üzücüydü. Tarihimizde böyle maçlarımız ve anılarımız olmuştur.İstikrarlı, dengeli bir şey oturtabilirsek ana hedefimiz olan her turnuvaya katılmayı başarabiliriz.Rakipleri hemen çalışacağız. 6 ay içerisinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Önceki maçlardaki hatalarımızı çıkardık, bunların üzerine eğileceğiz. İki hayalim vardı. Birincisi; Türkiye'de Milli Takım görevi almak,Türkiye, gruptaki en zor takım. Galler ile daha önce de karşılaştık.Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kendimizi bırakmamalı ve rakiplerimizin analizlerini çıkarmalıyız. Özellikle bize tanıdık olmayan Letonya ve Ermenistan'a karşı.Zlatko Dalic Değeri: 369.5 milyon €Josko Gvardiol (60 milyon €)Luka Modric (Real Madrid)122018 Dünya Kupası 2.lik, 1998 Dünya Kupası 3.lük10 maç-1 galibiyet-6 beraberlik-3 mağlubiyetRobert Page Değeri: 130.8 milyon €Brennan Johnson (20 milyon €)Gareth Bale (Los Angeles FC)19EURO 2016 yarı final, EURO 2020 son 167 maç-2 galibiyet-1 beraberlik-4 mağlubiyetŞu an teknik direktörü bulunmuyor.27.6 milyon €Eduard Spertsyan (9 milyon €)Lucas Zelarayan (Colombus)932 maç-2 galibiyetDainis Kazakevics8.7 milyon €Raimonds Krollis (1.5 milyon €)Andrejs Ciganiks (Dunajska Streda)134EURO 2004 katılım8 maç-2 galibiyet-5 beraberlik-1 mağlubiyetDünya Kupası'na 13 kontenjanı olan Avrupa kıtasının kendi şampiyonasında takım sayısının 16'dan 24'e yükselmesiyle birlikte finallere katılmak büyük başarı olmaktan çıktı. 53 ülkenin 23'ü EURO 2024'e gidecek. Hollanda ve Fransa'nın, İtalya ve İngiltere'nin yer aldığı B ve C gruplarına düşseydik turnuvaya uzaktan el sallardık ama 10 grup arasında belki de en iyisini çektik.Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan… Hepsiyle bir hikâyemiz var ve hepsi artık arşivlerde. Yeni bir hikâye yazmak lazım.Cengiz Ünder'in altını çizdiği üzere milli formayı giydiğinde eli belinde dolaşan oyuncularla bir yere varamayız. Mart ayında başlayacak elemelere kadar programda iki hazırlık maçı görünüyor. Kulüp düzeyindeki sıkışık fikstürde milli takım nasıl bir araya gelecek, bunlar hep soru işareti. Galler, Ermenistan ve Letonya'yı sollayamıyorsak zaten ne işimiz var Almanya'da…