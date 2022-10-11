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Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:33 Son Güncelleme: 11.10.2022 11:35

Beşiktaş'ta mekanın sahipleri geri dönüyor! Derbi öncesi müjde...

Beşiktaş’ta mekanın sahipleri geri dönüyor! Derbi öncesi müjde...

Süper Lig'de bu pazar oynanacak olan Beşiktaş ve Trabzonspor maçı öncesi Kartal'a iki müjde birden geldi. Sezon başından beri sağ kanatta büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı takımda, Ghezzal ile bu sorunu çözecek. N’Koudou’nun da sakatlığını tamamen atlatmasıyla Kartal iki kanatta da üretken olma şansını elde edecek.

Beşiktaş kanatlardaki etkisizliğini gidermek için Ghezzal ve N'Koudou'ya sarıldı. Redmond ve Muleka'nın özellikle sağ kanatta etkisiz kalmasının ardından Giresun deplasmanında o bölgede Tayfur Bingöl görev almıştı. Sakatlıkları geçen Cezayirli oyuncu ile N'Koudou'yu geçen hafta son yarım saatte oynatan teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor maçında kanatları bu ikiliye emanet edecek.

Redmond'ın iki maçlık performansını da yeterli bulmayan teknik heyet, İngiliz futbolcuyu kulübeye çekecek. Eksiklerin geri dönüşüyle birlikte hücum gücünün artacağını düşünen Fransız teknik adamın, pazar günü Trabzonspor karşısında Dele Alli'yi de yedek soyundurabileceği ancak kararını antrenmanlarda yıldız futbolcuyu, Ghezzal ve N'Koudou ile birlikte denedikten sonra vereceği belirtildi.



SALİH UÇAN TRABZONSPOR'A MUCİZE

Giresunspor deplasmanında forma giyemeyen Salih Uçan'ın hafta içerisinde takımla çalışma yapması bekleniyor. Ancak 28 yaşındaki orta sahanın oynayıp oynamayacağı geri dönüş sürecinin ardından fiziksel durumuyla birlikte netleşecek. Salih'in 11'de oynama şansı bu hafta için çok düşük görülüyor.

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Beşiktaş'ta mekanın sahipleri geri dönüyor! Derbi öncesi müjde...
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