Bir-iki kulüple VAR kalkmaz

TFF Başkanı Büyükekşi: "VAR kalksın' diyen 1-2 kulübe değil, bütün kulüplerin talebine bakmak gerekiyor, birçok takım istiyor"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şeffaflık Tescil Teknolojisi'nin TFF 2. Lig ve 3. Lig'de de uygulanması için Sportradar firmasıyla yapılan anlaşmanın imza töreni sonrası VAR sisteminin kaldırılması ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Büyükekşi, "VAR'ı 1-2 maçla değerlendirmek doğru olmaz. Genele bakmak lazım. Bu sistem hakemlerin yanlış karar vermesini önlüyor. Gri pozisyonlara karışmıyor. Netpozisyonları hakem zaten görüyorancak burada hakem yanlışkarar verdiyse ya da pozisyonugörmediyse VAR o zaman devreyegiriyor. O yüzden VAR'ı istemiyoruz diyen 1-2 kulübe değil, bütün kulüplerin talebine bakmak gerekiyor. Birçok kulüp ve taraftarları bence bunun tersini düşünüyorlar. Çünkü eğer VARolmasaydı; birçok maçta penaltılarverilmez, ofsayt olan pozisyondangoller atılır, ya da ofsaytolmadığı halde iptal edilen gollergeçerli sayılmazdı. VAR sayesinde bu hatalar düzelmiş oluyor" dedi.