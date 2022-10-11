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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Bir-iki kulüple VAR kalkmaz

Bir-iki kulüple VAR kalkmaz

TFF Başkanı Büyükekşi: "VAR kalksın' diyen 1-2 kulübe değil, bütün kulüplerin talebine bakmak gerekiyor, birçok takım istiyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şeffaflık Tescil Teknolojisi'nin TFF 2. Lig ve 3. Lig'de de uygulanması için Sportradar firmasıyla yapılan anlaşmanın imza töreni sonrası VAR sisteminin kaldırılması ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Büyükekşi, "VAR'ı 1-2 maçla değerlendirmek doğru olmaz. Genele bakmak lazım. Bu sistem hakemlerin yanlış karar vermesini önlüyor. Gri pozisyonlara karışmıyor. Net pozisyonları hakem zaten görüyor ancak burada hakem yanlış karar verdiyse ya da pozisyonu görmediyse VAR o zaman devreye giriyor. O yüzden VAR'ı istemiyoruz diyen 1-2 kulübe değil, bütün kulüplerin talebine bakmak gerekiyor. Birçok kulüp ve taraftarları bence bunun tersini düşünüyorlar. Çünkü eğer VAR olmasaydı; birçok maçta penaltılar verilmez, ofsayt olan pozisyondan goller atılır, ya da ofsayt olmadığı halde iptal edilen goller geçerli sayılmazdı. VAR sayesinde bu hatalar düzelmiş oluyor" dedi.

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Bir-iki kulüple VAR kalkmaz
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