Bir-iki kulüple VAR kalkmaz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şeffaflık Tescil Teknolojisi'nin TFF 2. Lig ve 3. Lig'de de uygulanması için Sportradar firmasıyla yapılan anlaşmanın imza töreni sonrası VAR sisteminin kaldırılması ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Büyükekşi, "VAR'ı 1-2 maçla değerlendirmek doğru olmaz. Genele bakmak lazım. Bu sistem hakemlerin yanlış karar vermesini önlüyor. Gri pozisyonlara karışmıyor.O yüzden VAR'ı istemiyoruz diyen 1-2 kulübe değil, bütün kulüplerin talebine bakmak gerekiyor. Birçok kulüp ve taraftarları bence bunun tersini düşünüyorlar.VAR sayesinde bu hatalar düzelmiş oluyor" dedi.