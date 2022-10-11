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Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:19

Fenerbahçe'de kazandıran adam Batshuayi!

Fenerbahçe’de kazandıran adam Batshuayi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kaçırdığı gollerle hafızalara kazınan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Fenerbahçe’de bambaşka bir görüntü sergiliyor.

Geçen sezon Beşiktaş ile 14 gol atmasına rağmen kaçırdığı fırsatlarla akıllara kazınan Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yeniden doğdu. Takımı adına kritik anlarda sahne alan Belçikalı santrfor, attığı gollerle 'kazandıran adam' haline geldi. Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev maçında 90+2 de attığı golle skoru 1-1'den 2-1 e getiren 29 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşılaşmasında ise 90+5 de kaydettiği golle Fenerbahçe'nin lig yarışında kritik bir 3 puan almasını sağladı.

ATTIĞI 4 İSABETLİ ŞUTTA 3 GOL BULDU

Forma giydiği 6 müsabakada 201 dakika sahada kalan Batshuayi, sarı-lacivertli ekipte 3 gol attı ve takımına 9 puan kazandırdı. Belçikalı forvet, F.Bahçe'de 4 isabetli şutta 3 gol bulurken, 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN DİNAMOLARI

Sarı-lacivertli takımda çok iyi bir ikili ortaya çıktı. İsmail Yüksek ve Crespo hem savunmada hem hücumda 90 dakika mücadele ediyorlar. Karagümrük karşılaşmasında da Fenerbahçe'de en çok koşan futbolcu 11.9 km ile Crespo olurken onu takip eden isim ise 11.7 km ile İsmail Yüksek oldu.

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ SEVMEDİ...

SORU: Beşiktaş, F.Bahçe formasıyla şov yapan Batshuayi ile devam etmeyerek büyük bir fırsat mı kaçırdı?

Beşiktaş taraftarı Batshuayi'yi sevmedi ama saygı duydu. Saygı duymasının nedeni, idmanlarda çok çalışması, personele çok iyi davranması, maçta yüreğini ortaya koyması ve haddinden fazla koşarak arzusunu sahaya yansıtmasıydı. Ancak gitmesine de neden olan konu, yani sevilmemesinin nedeni bir sezonda girip de kaçırdığı 50'ye yakın net pozisyondu. Bir oyuncunun gole bu kadar yakın durup kritik goller kaçırması doğal olarak taraftarla Batshuayi arasında bir kopukluk yarattı. Bence de gitmesi maliyet-verimlilik açısından doğruydu. Batshuayi ile sözleşme yenilenmemesi çok yerinde bir karardı. F.Bahçe'de Batshuayi, az süre alıyor ama kritik goller atarak taraftarın sevgisini kazanıyor. Belki de işin sırrı burada. Çok koşup çok mücadele etmek Batshuayi'yi son vuruşlarda zafiyete düşürmüş olabilir. F.Bahçe'deki başarısı belki de bununla paralellik arz ediyor. 11'de başlayıp 90 dakika koşan bir Batshuayi'nin Beşiktaş'ta yaşadıklarını yaşama ihtimali bence var. Ama şunu da kabul edelim ki bazen ortam değiştirmek, takım değiştirmek kötü sonuçlar doğurabileceği gibi çok olumlu sonuçlar da doğurabilir. Batshuayi şu anda olumlu yönünü yaşıyor.

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Fenerbahçe'de kazandıran adam Batshuayi!
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