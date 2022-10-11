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Giriş Tarihi: 12.10.2022 00:46

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

DHA
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmalarında bugün 8 maç oynandı. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag - Manchester City mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. Manchester City'de Sergio Gomez, 30'uncu dakikada kırmızı kart görerek oyundışında kalırken mücadeleye ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan 90 dakika forma giydi.

Maccabi Haifa ile Juventus arasındaki maç ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Borussia Dortmund ise konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika görev aldı.

Milan ile Chelsea arasındaki maçın 18'inci dakikasında ise ev sahibi ekipten Fikayo Tomori kırmızı kart gördü. Chelsea, 10 kişi kalan Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Günün maçları ve alınan skorlar şöyle:

Kopenhag - Manchester City: 0-0
Maccabi Haifa - Juventus: 2-0
Dinamo Zagreb - Salzburg: 1-1
Milan - Chelsea: 0-2
Celtic - Leipzig: 0-2
Shakhtar Donetsk - Real Madrid: 1-1
Borussia Dortmund - Sevilla: 1-1
Paris Saint-Germain - Benfica: 1-1

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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