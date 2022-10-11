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Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:47

Son dakika Trabzonspor haberleri: Avrupa dönüşleri Trabzonspor'a yaramıyor!

AA
Son dakika Trabzonspor haberleri: Avrupa dönüşleri Trabzonspor’a yaramıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile sahasında 0-0 berabere kalarak liderlik fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupası maçlarının ardından ligde oynadığı karşılaşmalarda önemli puan kayıpları yaşadı.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puan yitirdi.

Trabzonspor, söz konusu 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplarken, 10 puan kaybetti.

Tüm kayıplar Avrupa maçları sonrasında

Karadeniz ekibi, ligde 9 hafta sonunda 17 puan toplarken, tüm kayıplarını Avrupa kupaları maçları sonrasında yaşadı.

Ligin ilk 9 haftasında 27 puan dağıtılırken, bordo-mavililer Avrupa maçları sonrası 10 puan kaybederek zirve yolunda avantaj sağlayamadı.

İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Fraport TAV Antalyaspor'a dış sahada 5-2 kaybeden Trabzonspor, sahasında Danimarka temsilcisi ile 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra kendi evinde Galatasaray karşısında da aynı sonuçla (0-0) sahadan ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ardından deplasmandaki Adana Demirspor maçını da aynı sonuçla 3-2 kaybetti.

Trabzonspor, söz konusu maçların içinde tek galibiyetini Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı Gaziantep FK maçında 3-2'lik sonuçla aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı 90+8. dakikada bulduğu golle kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco deplasmanında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa karşısında ise 0-0 berabere kalarak Avrupa maçlarının ardından puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Avrupa dönüşleri Trabzonspor'a yaramıyor!
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