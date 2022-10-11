Son dakika: Yılın transferi gerçekleşiyor mu? Kylian Mbappe için transfer bomba iddiası...

Fransız devi PSG'de sular durulmuyor. Takımın dünyaca yıldızı Kylian Mbappe ve yönetim arasında ipler kopma noktasına geldi. Fransız yıldız daha önce yönetime Messi ve Neymar'ı takımda istemediğini iletmişti.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olması beklenen fakat PSG ile yeni sözleşme imzalayan Mbappe, takımı ile yollarını ayırma noktasına geldi.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünen Kylian Mbappe takımda ayrılmaya karar verdi. Mbappe, kendisine verilen yetkilerin sadece kağıt üzerinde kaldığını düşünüyor.

Marca gazetesi, Mbappe'nin yeni adresini de gündeme taşıdı. İddiaya göre Mbappe, Ocak ayında İspanyol devi Real Madrid'e imzayı atacak. Fakat PSG, daha önce Real Madrid ile görüşmelerde problemler yaşaması sebebiyle oyuncunun sadece Liverpool'a gitmesine izin verebilecek.

Kylian Mbappe daha önce "Her zaman Real Madrid'de forma giymeyi hayal etmişimdir. Fakat sadece 1 kere, 14 yaşında giydim." sözleriyle Real Madrid'e olan hayranlığını dile getirmişti.