Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de rekabet devam ediyor! 3 takım aynı puanla zirvede
Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:10

Süper Lig’de rekabet devam ediyor! 3 takım aynı puanla zirvede

İHA
Süper Lig’de rekabet devam ediyor! 3 takım aynı puanla zirvede

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta sona erdi. Bu haftanın ardından 3 takım aynı puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş, Adana Demirspor ve Konyaspor 18'er puanla zirvede yer alan takımlar oldu. Haftanın en gollü maçı ise Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması oldu. Kadıköy'deki maçta toplamda 9 gol atıldı. İşte 9. haftanın istatistikleri...

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, zirvede 18 puana sahip Adana Demirspor, Beşiktaş ve Konyaspor yer alıyor. Süper Lig'de 9. haftada oynanan 9 maçta toplam 24 gol atıldı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olan Adana Demirspor sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen haftayı liderlik koltuğunda tamamladı.

Oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Beşiktaş, Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti ve liderliğe ortak oldu. Ligde üst üste 4 mağlubiyet alan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Konyaspor da 9 maç sonunda 18 puana ulaşan bir diğer ekip oldu.

9 GOLLÜ TARİHİ MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE

2022-2023 sezonunda geri kalan haftalarda skor üretkenliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede kalesinde 4 gol gören Fenerbahçe, uzatma dakikalarında attığı 5. gol ile 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 5 karşılaşmada rakip filelere 19 gol kaydederken 8 maçta 17 puan topladı.



BAŞAKŞEHİR İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sezon 6 mücadelede kalesinde gol görmeyen ve geçtiğimiz hafta ilk kez gol yiyen Başakşehir, namağlup unvanını da bu hafta kaybetti. Haftanın kapanış maçında Sivasspor ile İstanbul'da karşılaşan turuncu-lacivertliler, rakibine 2-0'lık sonuçla boyun eğdi. Sivas temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetine ulaşmış oldu.

TRABZONSPOR FIRSAT TEPTİ

Akyazı Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, rakibiyle golsüz berabere kalırken haftayı 17 puanla 7. sırada tamamladı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak olan bordo-mavililer, ligde ise pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Süper Lig'de haftanın maçları ve sonuçları şu şekilde:

Gaziantep FK: 1 - Adana Demirspor: 1
İstanbulspor: 1 - MKE Ankaragücü: 2
FT Antalyaspor: 1 - Konyaspor: 1
Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 1
Ümraniyespor: 2 - Y. Kayserispor: 2
A. Hatayspor: 1 - Corendon Alanyaspor: 0
Fenerbahçe: 5 - Fatih Karagümrük: 4
Trabzonspor: 0 - Kasımpaşa: 0
Medipol Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 2

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
AÖL sınavları tarihleri 2022-2023: MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak; online mı yüz yüze mi olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek?
AKARYAKIT SON DAKİKA: 11 Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu?
BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü bugün başladı!
Kendilerini yere atıp paylaşım yaptılar! HDP'li vekillerden "darp tiyatrosu"
SON DAKİKA: Mahkemeden şok karar! Balyoz davasında Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi...
Ayak Ağrıları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Sağ ve Sol Ayak Üstü Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de rekabet devam ediyor! 3 takım aynı puanla zirvede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA