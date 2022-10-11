Tottenham’a müthiş sponsor

Spor yatırımlarıyla dikkat çeken Google, şimdi deTottenham'ın stadı için hareketegeçti. Futbol maçları dışında birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan dev stadyumun isim hakkı için Google ile İngiliz kulübü arasında görüşmeler başladı. Kuzey Londra kulübü, eski stadı White Hart Lane'in yerine yapılan yeni evinden milyonlarca sterlinlik gelir elde etmeyi planlıyor. Tottenham Başkanı Daniel Levy, iddialar üzerine "Doğru markayla,doğru bir paraya" isim hakkı konusunda görüştüklerini itiraf etti. The Athletic'e göre Başkan Levy, Google ile yaptığı pazarlık sonrası aradığı sponsoru buldu.