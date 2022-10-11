Yiğido sonunda hasreti bitirdi

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor, ligdeki ilk galibiyetini dün İstanbul'da Medipol Başakşehir'i iki golle geçerek aldı.Yatabare'nin vuruşunda kaleciden dönen topa hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi.85. dakikada yeniden sahneye çıkan İsrailli yıldız bir kez daha kaleciyi avlayıp takımına 3 puanı kazandırdı.Ligde sezonun ilk galibiyetini alan Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, "Karşımızdaki takım, çok iyi bir takım. Alternatifli, mükemmel bir kadroları var. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Çıktık, oynadık, iyi mücadele ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Bu maçı kazanmak bizim açımızdan çok çok önemliydi. Bir şeyi kırdık. Bunun devamını getirmek önemli" dedi.Başakşehir ile Sivas 29. kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Sivasspor 8, Başakşehir ise 12 galibiyet elde ederken 29 9 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.