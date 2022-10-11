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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Yiğido sonunda hasreti bitirdi

Yiğido sonunda hasreti bitirdi

Sivasspor, deplasmanda Başakşehir’i Dia Sabia’nın biri penaltıdan iki golüyle devirip bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul ekibi de ilk yenilgisini tattı

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor, ligdeki ilk galibiyetini dün İstanbul'da Medipol Başakşehir'i iki golle geçerek aldı. Zorlu maçta rakibine fırsat tanımayan Yiğido, 45. dakikada penaltı kazandı. Yatabare'nin vuruşunda kaleciden dönen topa hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Dia Sabia ağları havalandırarak Sivasspor'u soyunma odasına 1-0 öne götürdü. 85. dakikada yeniden sahneye çıkan İsrailli yıldız bir kez daha kaleciyi avlayıp takımına 3 puanı kazandırdı. Başakşehir de bu sezon ilk kez kaybetti.

KIRILMA MAÇIMIZDI
Ligde sezonun ilk galibiyetini alan Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, "Karşımızdaki takım, çok iyi bir takım. Alternatifli, mükemmel bir kadroları var. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Çıktık, oynadık, iyi mücadele ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Bu maçı kazanmak bizim açımızdan çok çok önemliydi. Bir şeyi kırdık. Bunun devamını getirmek önemli" dedi.

29
Başakşehir ile Sivas 29. kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Sivasspor 8, Başakşehir ise 12 galibiyet elde ederken 29 9 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

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Yiğido sonunda hasreti bitirdi
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