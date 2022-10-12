4 büyükler’in borcu 20.7 milyar lira!

Türk futbolunun 4 Büyükler'i olarak nitelenen Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı. En borçlu kulüp Fenerbahçe (6.25 milyar TL). Sarı-lacivertlileri sırasıyla Beşiktaş (5.61 milyar TL), Galatasaray (5.24 milyar TL) ve Trabzonspor (3.6 milyar TL) takip ediyor.1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 döneminde sponsorluk, UEFA, reklam, loca ve bilet gelirleriylekâr açıkladı. Ancak önce de olduğu gibi sezonu açıkla kapatmaları kuvvetle muhtemel.