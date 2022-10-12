Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 4 büyükler’in borcu 20.7 milyar lira!
Giriş Tarihi: 12.10.2022

4 büyükler’in borcu 20.7 milyar lira!

4 büyükler’in borcu 20.7 milyar lira!

Sadece futbol branşını kapsayan borçlara göre F.Bahçe 6.25 milyar lira ile zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlileri; Beşiktaş (5.61 milyar), G.Saray (5.24 milyar) ve Trabzon (3.6 milyar) izliyor

Türk futbolunun 4 Büyükler'i olarak nitelenen Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı. En borçlu kulüp Fenerbahçe (6.25 milyar TL). Sarı-lacivertlileri sırasıyla Beşiktaş (5.61 milyar TL), Galatasaray (5.24 milyar TL) ve Trabzonspor (3.6 milyar TL) takip ediyor. Kulüplerin 20.7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon Euro'ya karşılık geliyor.

8.4 MİLYAR TL'LİK ÖDEME BEKLİYOR
1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 döneminde sponsorluk, UEFA, reklam, loca ve bilet gelirleriyle sarı-lacivertliler, 367 milyon TL, bordo-mavililer 263 milyon TL, siyah-beyazlılar 28 milyon TL, sarı-kırmızlılılar ise 11 milyon kâr açıkladı. Ancak önce de olduğu gibi sezonu açıkla kapatmaları kuvvetle muhtemel. Dört kulübün bu sezonun kalan 9 ayında ödemesi gereken meblağ ise 8.4 milyar TL.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine yeni asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için kritik adım!
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı: Adaların silahsızlandırılması meselesini Divan'a taşı
Avrupa iyice karıştı! Fransa'dan 'Zorla çalıştırın' talimatı: Karşı çıkana hapis...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SÖZLEŞMELİYE KADRO gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve son durum ne? 2022 Sözleşmeliye kadro konusunda son rötuşlar!
Akılalmaz mesajı gerçek sanan Ruhat Mengi alay konusu oldu
BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü bugün başladı! BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında!
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu! Pes dedirten sözler: İstediğiniz yere şikayet edin
GSB personel alımı yapıyor! e-Devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
4 büyükler’in borcu 20.7 milyar lira!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA