4 büyükler’in borcu 20.7 milyar lira!

Sadece futbol branşını kapsayan borçlara göre F.Bahçe 6.25 milyar lira ile zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlileri; Beşiktaş (5.61 milyar), G.Saray (5.24 milyar) ve Trabzon (3.6 milyar) izliyor
Türk futbolunun 4 Büyükler'i olarak nitelenen Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı. En borçlu kulüp Fenerbahçe (6.25 milyar TL). Sarı-lacivertlileri sırasıyla Beşiktaş (5.61 milyar TL), Galatasaray (5.24 milyar TL) ve Trabzonspor (3.6 milyar TL) takip ediyor. Kulüplerin20.7 milyar liralık toplamborcu, bugünkü döviz kuruyla1 milyar 150 milyon Euro'yakarşılık geliyor.
8.4 MİLYAR TL'LİK ÖDEME BEKLİYOR
1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 döneminde sponsorluk, UEFA, reklam, loca ve bilet gelirleriyle sarı-lacivertliler, 367 milyonTL, bordo-mavililer 263 milyonTL, siyah-beyazlılar 28 milyonTL, sarı-kırmızlılılar ise 11milyon kâr açıkladı. Ancak önce de olduğu gibi sezonu açıkla kapatmaları kuvvetle muhtemel. Dört kulübün bu sezonun kalan9 ayında ödemesi gereken meblağise 8.4 milyar TL.