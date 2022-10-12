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Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:54

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün saha ve salonda  yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün saha ve salonda yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın saha etabı dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, antrenmanın salon etabında ise 3 grup halinde değişmeli olarak; denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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