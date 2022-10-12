Haaland 200 milyon euro

İspanyol basını, 22 yaşındaki yıldızın 2024 yazında 200 milyon Euro’ya serbest kalacağını yazdı. Haaland için Real Madrid’le ilgili de gizli bir maddenin olduğu iddia ediliyor
Erling Haaland, yazın Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye katıldığından beri Premier Lig'de rekorları parçalıyor. İspanyol basını, 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu. Haaland'ın anlaşmasında 2024'te aktif hale gelecek serbest kalma maddesi olduğunu yazan The Athletic, "2024 yazında kulüplerHaaland'ı 200 milyon Euro(3.7 milyar TL) karşılığında transferedebilecek. Ancak bu bedelPremier Lig için geçerli değil" dedi. Bu arada İspanyollar'ın bir süredir "Norveçli yıldızıReal Madrid istersebedelsiz gidebilir" iddiasını M.City'nin hocası Pep Guardiola "Bu doğru değil,Real Madrid veya başkabir takım için serbestkalma maddesi yok" diyerek yalandı. Erling Haaland, bu sezon 13 maçta 20 gol attı, 3 asist yaptı.