Haaland 200 milyon euro

Erling Haaland, yazın Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye katıldığından beri Premier Lig'de rekorları parçalıyor. İspanyol basını, 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu. Haaland'ın anlaşmasında 2024'te aktif hale gelecek serbest kalma maddesi olduğunu yazan The Athletic,dedi. Bu arada İspanyollar'ın bir sürediriddiasını M.City'nin hocası Pep Guardiola "diyerek yalandı. Erling Haaland, bu sezon 13 maçta 20 gol attı, 3 asist yaptı.