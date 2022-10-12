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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Haaland 200 milyon euro

Haaland 200 milyon euro

İspanyol basını, 22 yaşındaki yıldızın 2024 yazında 200 milyon Euro’ya serbest kalacağını yazdı. Haaland için Real Madrid’le ilgili de gizli bir maddenin olduğu iddia ediliyor

Erling Haaland, yazın Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye katıldığından beri Premier Lig'de rekorları parçalıyor. İspanyol basını, 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu. Haaland'ın anlaşmasında 2024'te aktif hale gelecek serbest kalma maddesi olduğunu yazan The Athletic, "2024 yazında kulüpler Haaland'ı 200 milyon Euro (3.7 milyar TL) karşılığında transfer edebilecek. Ancak bu bedel Premier Lig için geçerli değil" dedi. Bu arada İspanyollar'ın bir süredir "Norveçli yıldızı Real Madrid isterse bedelsiz gidebilir" iddiasını M.City'nin hocası Pep Guardiola "Bu doğru değil, Real Madrid veya başka bir takım için serbest kalma maddesi yok" diyerek yalandı. Erling Haaland, bu sezon 13 maçta 20 gol attı, 3 asist yaptı.

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