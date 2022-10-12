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Giriş Tarihi: 12.10.2022 17:33

Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı

AA
Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı

Süper Lig takımlarından Hatayspor’da gündeme gelen transfer yasağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldiği haberlerinin ardından açıklama yapan Hatayspor Kulübü, gerekli ödeme yasal süre içinde yapıldığını belirtti.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gündeme gelen transfer yasağı haberleri hakkında açıklamamızdır. Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan 'transfer yasağı' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı
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