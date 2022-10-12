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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Mücadelenin ve azmin sembolü

Mücadelenin ve azmin sembolü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’na övgüler yağdırdı

Ülkemızde düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olarak tarihi bir başarı elde eden Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir araya geldi. Yemekli organizasyonda konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 yıldır engelli futboluna destek verdiğini hatırlatıp alınan başarılı sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kazandıkları Dünya Kupası'yla organizasyona katılan şampiyonları kutlayan Mehmet Büyükekşi, "Sizler azmin, mücadelenin sembolü oldunuz. Tek eksiğiniz Dünya Kupası'ydı, bunu da kazanıp milletimizi bir kez daha gururlandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Mücadelenin ve azmin sembolü
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