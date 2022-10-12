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Giriş Tarihi: 12.10.2022 22:30

Napoli ve Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

AA
Napoli ve Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftasında, 19.45 seasında 2 maç oynandı. Napoli ve Club Brugge, son 16 turuna yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, A ve B gruplarında birer maç yapıldı.

A Grubu'nda sahasında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayan Napoli, rakibini Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskheli ve Victor Osimhen'in golleriyle 4-2 mağlup etti. Konuk takımın gollerini ise Davy Klaassen ve Steven Bergwijn kaydetti.

Gruptaki 4 maçından da galibiyetle ayrılan Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki mücadelede ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 3 maçını da kazanan Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

Golsüz sona eren maçın 82. dakikasında Club Brugge forması giyen Kamal Sowah kırmızı kart gördü.

Grupta puanını 10'a çıkaran Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Gent'ten sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Belçika takımı oldu.

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Napoli ve Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
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