Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu
Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay
Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler