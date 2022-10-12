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Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:11 Son Güncelleme: 12.10.2022 13:16

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu

Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay

Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu
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