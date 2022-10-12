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Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:28 Son Güncelleme: 12.10.2022 09:34

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'a Avrupa dönüşü yaramıyor! 5 maçta...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’a Avrupa dönüşü yaramıyor! 5 maçta...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’de oynadığı karşılaşmanın ardından çıktığı 5 Süper Lig maçından sadece birini kazandı. 2 yenilgi ve 2 beraberlikle 10 puan bıraktı.

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak liderlik fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, bu sezon Avrupa maçlarının ardından ligde önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi playoff turu ve Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puanı çimlere gömdü. Fırtına, söz konusu 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan elde ederken, 10 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, ligde 9 hafta sonunda 17 puan alırken, tüm kayıplarını Avrupa maçları sonrasında yaşadı.

GBAMİN YENİDEN GÖZE GİRDİ

Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Gbamin, yeniden 11'e göz kırptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Monaco maçında Fildişili orta sahaya şans vermesi bekleniyor.

BİLETLERE İNDİRİM YAPILDI!

Kasımpaşa maçında tribünler boş kalınca Trabzonspor yönetimi Monaco ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarında indirime gitti. Kızılyıldız maçına oranla doğu ve batı tribünlerinde 50 ve 100 TL'lik indirim yapıldı. VIP Platinum: 1.250 TL, VIP Gold: 1.000 TL, VIP Silver: 750 TL, Batı: 250 TL, Doğu: 200 TL.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'a Avrupa dönüşü yaramıyor! 5 maçta...
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