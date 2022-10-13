Başakşehir, sahasında RFS'yi konuk ediyor (CANLI ANLATIM)

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayan mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetiyor. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanıyor.
Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.
Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.
A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Hearts karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka
RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Bill, Ilic