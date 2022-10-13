Başakşehir, sahasında RFS'yi konuk ediyor (CANLI ANLATIM)

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayan mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetiyor. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanıyor.

CANLI | BAŞAKŞEHİR - RFS

Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Hearts karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka

RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Bill, Ilic