Bırakın herkes şovunu yapsın!

Günün sorusu: Futbol Federasyonu, deplasman yasağını kaldırmıştı ancak Büyükler aralarındaki maçlarda yasağı uygulamaya devam ediyor. Bu durumun Türk futboluna zararı yok mu?
MURAT ÖZBOSTAN
BIRAKIN HERKES ŞOVUNU YAPSIN!
SPORDA yenmek kadar yenilmek de var ama sosyal medya taraftarlar arasındaki nefretikörükledi. Kulüp yöneticileri de "Amanbir şey olmasın" diye aralarındaki maçlarda yasağı devam ettirmeye karar verdi. Bukarar ne TFF ile ilgili ne de valilikle ilgili. Bu yasağın içine Trabzonspor da girdi. Pazar günü Vodafone Park'ta, Trabzonspor taraftarı olsa ne olacak ki! Bırakın herkes şovunuyapsın. Bozmayın taraftarın tadını! Genç birülkeyiz, heyecanımız çok yüksek. Yeni nesil iyice maçlardan soğumasın. Galatasaraylılar Kadıköy'e gitsin, Fenerbahçeli Vodofone'a gelsin. Dünya kadar transfer yapıp,beş para etmez bir futbol oynatıyorsunuzbir de yasak koyuyorsunuz?Kaldırın bu yasağı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKIYOR
EZELİ rakipler arasındaki maçlar ligimize renk katan ve o futbol haftası için en çok konuşulan 90 dakikalar... Tüm futbolseverler,bu maçları, büyük bir heyecan içindebekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun birinci ilkesi, bu gibi kritik karşılaşmalarda mümkün olduğu kadar taraftarlar arasında olay çıkmasını önlemek. TFF sadece kendikarar vermiyor, valilikle yapılan görüşmelerlebu tip kararlar alınıyor. Burada üstünde durulması gereken nokta; pandemi sonrasında bu sezon başından daha önce alınan kararla bütün karşılaşmalarda deplasman yasağı kaldırıldı. Tabiibunun belirli maçlara göre planlanmasıakıllarda ciddi anlamdasoru işaretleri bırakıyor.
LEVENT TÜZEMEN
FANATIKLERİN PUSU KURMASI YÜZÜNDEN
ÜÇ büyük kulübün deplasman maçlarına giden seyirci profiline baktığınız zaman yüzde 90 aynı yüzleri görürüsünüz. Yüzde 10'luk şanslı bir kesim bilet bulursa derbiyi izleme şansını yakarlar. Seyirci yasağınıntemelinde deplasman taraftarlarının yarattığıhuzursuzluk ve tahribatlar yatıyor. Ev sahibi takımın fanatikleri, konuk ekip seyircilerine vermek için resmen pusu kuruyor ve yaralanmalara yol açan olaylar oluyor. Emniyet ekstra önlem alıyor, genelde konuk taraftar bulundukları tribünü ne var ne yok kırıp döküyor. Bu ilişkiler medeni bir aşamayagelmediği sürece özellikle 3büyük kulüp yasakların devamınıtalep edecektir. Çünkü başlarının ağrımasını istemiyorlar.
GÜRCAN BILGIÇ
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI OLAYA EL KOYMALI
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE derbisinden önce toplanan İl Güvenlik Kurulu taraftar yasağını açıklarken; "Bunu kulüpler istedi, bizde onayladık" dedi. Yani iş federasyondan tekelinden çıkmış, başka dinamiklerin veya otoritenin yorumuna kalmış. Kimse başıağrısın istemiyor ancak arka tarafta da şöyle bir durum var: "Taraftarın en doğal hakkıolan yerinden-tribünden karşılaşma izlemeözgürlüğü elinden alınıyor." Bu durum otoritenin işine geliyor; sorumluluğu azalıyor. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun değil, İç İşleri Bakanlığı'nın bu olaya el koyması ve "Ben ülkenin her yerindeher taraftara tribünde maçizlettiririm. Benim bu gücümvar" demesi gerekiyor.