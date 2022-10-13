Bırakın herkes şovunu yapsın!

SPORDA yenmek kadar yenilmek de var amaKulüp yöneticileri dediye aralarındaki maçlarda yasağı devam ettirmeye karar verdi.Bu yasağın içine Trabzonspor da girdi. Pazar günü Vodafone Park'ta, Trabzonspor taraftarı olsa ne olacak ki!Yeni nesil iyice maçlardan soğumasın. Galatasaraylılar Kadıköy'e gitsin, Fenerbahçeli Vodofone'a gelsin.EZELİ rakipler arasındaki maçlar ligimize renk katan ve o futbol haftası için en çok konuşulan 90 dakikalar...Türkiye Futbol Federasyonu'nun birinci ilkesi, bu gibi kritik karşılaşmalarda mümkün olduğu kadar taraftarlar arasında olay çıkmasını önlemek.Burada üstünde durulması gereken nokta; pandemi sonrasında bu sezon başından daha önce alınan kararla bütün karşılaşmalarda deplasman yasağı kaldırıldı.ÜÇ büyük kulübün deplasman maçlarına giden seyirci profiline baktığınız zamanYüzde 10'luk şanslı bir kesim bilet bulursa derbiyi izleme şansını yakarlar.Ev sahibi takımın fanatikleri, konuk ekip seyircilerine vermek için resmen pusu kuruyor ve yaralanmalara yol açan olaylar oluyor. Emniyet ekstra önlem alıyor, genelde konuk taraftar bulundukları tribünü ne var ne yok kırıp döküyor.Çünkü başlarının ağrımasını istemiyorlar.BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE derbisinden önce toplanan İl Güvenlik Kurulu taraftar yasağını açıklarken;dedi. Yani iş federasyondan tekelinden çıkmış, başka dinamiklerin veya otoritenin yorumuna kalmış.ancak arka tarafta da şöyle bir durum var:Bu durum otoritenin işine geliyor; sorumluluğu azalıyor. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun değil, İç İşleri Bakanlığı'nın bu olaya el koyması vedemesi gerekiyor.