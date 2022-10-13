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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Bırakın herkes şovunu yapsın!

Bırakın herkes şovunu yapsın!

Günün sorusu: Futbol Federasyonu, deplasman yasağını kaldırmıştı ancak Büyükler aralarındaki maçlarda yasağı uygulamaya devam ediyor. Bu durumun Türk futboluna zararı yok mu?

MURAT ÖZBOSTAN

BIRAKIN HERKES ŞOVUNU YAPSIN!
SPORDA yenmek kadar yenilmek de var ama sosyal medya taraftarlar arasındaki nefreti körükledi. Kulüp yöneticileri de "Aman bir şey olmasın" diye aralarındaki maçlarda yasağı devam ettirmeye karar verdi. Bu karar ne TFF ile ilgili ne de valilikle ilgili. Bu yasağın içine Trabzonspor da girdi. Pazar günü Vodafone Park'ta, Trabzonspor taraftarı olsa ne olacak ki! Bırakın herkes şovunu yapsın. Bozmayın taraftarın tadını! Genç bir ülkeyiz, heyecanımız çok yüksek. Yeni nesil iyice maçlardan soğumasın. Galatasaraylılar Kadıköy'e gitsin, Fenerbahçeli Vodofone'a gelsin. Dünya kadar transfer yapıp, beş para etmez bir futbol oynatıyorsunuz bir de yasak koyuyorsunuz? Kaldırın bu yasağı.

ÖMER ÜRÜNDÜL

KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKIYOR
EZELİ rakipler arasındaki maçlar ligimize renk katan ve o futbol haftası için en çok konuşulan 90 dakikalar... Tüm futbolseverler, bu maçları, büyük bir heyecan içinde bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun birinci ilkesi, bu gibi kritik karşılaşmalarda mümkün olduğu kadar taraftarlar arasında olay çıkmasını önlemek. TFF sadece kendi karar vermiyor, valilikle yapılan görüşmelerle bu tip kararlar alınıyor. Burada üstünde durulması gereken nokta; pandemi sonrasında bu sezon başından daha önce alınan kararla bütün karşılaşmalarda deplasman yasağı kaldırıldı. Tabii bunun belirli maçlara göre planlanması akıllarda ciddi anlamda soru işaretleri bırakıyor.

LEVENT TÜZEMEN

FANATIKLERİN PUSU KURMASI YÜZÜNDEN
ÜÇ büyük kulübün deplasman maçlarına giden seyirci profiline baktığınız zaman yüzde 90 aynı yüzleri görürüsünüz. Yüzde 10'luk şanslı bir kesim bilet bulursa derbiyi izleme şansını yakarlar. Seyirci yasağının temelinde deplasman taraftarlarının yarattığı huzursuzluk ve tahribatlar yatıyor. Ev sahibi takımın fanatikleri, konuk ekip seyircilerine vermek için resmen pusu kuruyor ve yaralanmalara yol açan olaylar oluyor. Emniyet ekstra önlem alıyor, genelde konuk taraftar bulundukları tribünü ne var ne yok kırıp döküyor. Bu ilişkiler medeni bir aşamaya gelmediği sürece özellikle 3 büyük kulüp yasakların devamını talep edecektir. Çünkü başlarının ağrımasını istemiyorlar.

GÜRCAN BILGIÇ

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI OLAYA EL KOYMALI
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE derbisinden önce toplanan İl Güvenlik Kurulu taraftar yasağını açıklarken; "Bunu kulüpler istedi, biz de onayladık" dedi. Yani iş federasyondan tekelinden çıkmış, başka dinamiklerin veya otoritenin yorumuna kalmış. Kimse başı ağrısın istemiyor ancak arka tarafta da şöyle bir durum var: "Taraftarın en doğal hakkı olan yerinden-tribünden karşılaşma izleme özgürlüğü elinden alınıyor." Bu durum otoritenin işine geliyor; sorumluluğu azalıyor. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun değil, İç İşleri Bakanlığı'nın bu olaya el koyması ve "Ben ülkenin her yerinde her taraftara tribünde maç izlettiririm. Benim bu gücüm var" demesi gerekiyor.

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