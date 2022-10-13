Kısa vadeli hedefler koymak daha mantıklı

Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, hedeflerinin ligde maç maç ilerlemek olduğunu söyledi. Fatih Karagümrük maçı öncesinde Osman Çalgın tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel, şu anda kendileri için önemli olanın, güzel futboldan çok alacakları 3 puanın olduğunu belirtti.

Demirel, ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşadığı Fatih Karagümrük ile karşılaşacaklarını belirterek, "Futbolda var böyle bir şey. Daha önce çalıştığınız yerlerle rakip olabiliyorsunuz. Bunun önemi yok. Önemli olan Atakaş Hataysporumuzun galip gelmesi" dedi.

KAZANACAĞIMIZI BİLİYORUZ

Sahaya çıkıp kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Demirel, "Kazanacağımızı biliyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Oyun olarak belki yine memnuniyetsizlik yaratabiliriz. Böyle oyun mu olur? Böyle kazanılır mı? Gibi yorumlar yapılabilir ama ben şu an 3 puanı alarak yukarılara çıkmaya çalışıyorum. 15 gündür buradayım. Bu zaman zarfında futbolcularımıza istediklerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Sonucunu da alıyoruz. Şu an bizim için önemli olan 3 puan."

OYUNUMUZ İLERLEYECEKTİR

"Dünya kupasında lige verilecek aranın ardından oyunumuz daha da ilerleyecektir. Daha önde oynayan, rakibin 3. Bölgesine girdikten sonra sahasına girdikten sonra pas opsiyonlarıyla, set oyunlarıyla rakibi sürklase eden bir takım olabiliriz. Ama şu an bizim derdiğimiz galip gelerek oynayacağımız maçları kazanarak yolumuza devam etmek."

KAZANA KAZANA İLERLEYECEĞİZ

"Ligde hedefimiz maç maç ilerlemek. Şu anki hedefimiz Fatih Karagümrük maçını kazanmak. Bu maçtan 3 puanla yarılıp puanımızı 10'a çıkarmak. Bunu başarırsak ligde 12 veya 13. Sıra bandına geliriz. Ondan sonra tekrar önümüzdeki maça bakacağız. Yani kazana kana kısa vadeli hedefler koymak bence en mantıklısı. Şuan ki durumumuz için. Ama ilerleyen haftalarda daha uzun vadede hedeflerimizi koyacağız. Bu hedeflere de inşallah hep birlikte oluşacağız" dedi.

ERCE İYİ BİR KALECİ

Sorulan bir soru üzerine kaleci erce Kardeşlerin performansını da değerlendiren Demirel, "Ben sadece erce ile değil. Tüm futbolcularımızla konuşuyorum. Arkadaş gibiyiz. Göreve geldiğim günden bu yana onlara ben sizin hocanız değil arkadaşınızım. Diyorum. Onlarla her şeyi paylaşıyoruz. Erce'nin de iyi bir kaleci olduğunu ben biliyordum. Buraya geldikten sonra ne kadar iyi bir kaleci olduğunu daha da iyi anladım. Erce böyle devam ederse inşallah milli takım kapıları da ona açılacaktır. Böyle devam edeceğinden de eminim. Çünkü hem karakter olarak kaleci olarak çok iyi bir insan. Kalecilik sadece top tutmaktan olmuyor. Biraz karakter, biraz duruş isteyen bir meslek. Kafa yapısı ve mental olarak her zaman hazır olması gerekir. Bunlar Erce'de fazlasıyla var. İnşallah böyle devam edecek." diye konuştu.