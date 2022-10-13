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Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:43

PFDK'dan 6 Süper Lig ekibine para cezası

DHA
PFDK’dan 6 Süper Lig ekibine para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Antalyaspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları, Ankaragücü'ne ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 08.10.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 08.10.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.10.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu TOMISLAV GLUMAC'ın, 09.10.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 07.10.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM EMİRLEROĞLU'nun, 09.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 08.10.2022 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜNÜ H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 08.10.2022 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MİSAFİR TRİBÜN B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü JONATHAN DAVID NORTHEAST'in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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PFDK'dan 6 Süper Lig ekibine para cezası
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