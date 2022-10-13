Sivasspor 3 puan için Ballkani deplasmanında!

DG Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oluyor. Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Ballkani: Frasheri, Jashanica, Thaçi, Potoku, Thaqi, Dellova, Zyba, Emerllahu, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Robin, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabare.
CANLI | Ballkani 0-0 Sivasspor
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor. Temsilcimizde Ziya Erdal, Ulvestad, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James kadroda yer almıyor. Kosova ekibinde ise sakatlığı bulunan Hoxha mücadelede forma giyemeyecek.