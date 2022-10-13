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Giriş Tarihi: 13.10.2022 21:53

Sivasspor 3 puan için Ballkani deplasmanında!

Sivasspor 3 puan için Ballkani deplasmanında!

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında Kosova ekibi Ballkani'ye konuk oluyor. Temsilcimizin, Slavia Prag, Cluj ve Ballkani ile birlikte 4'er puanı buluyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

DG Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oluyor. Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Ballkani: Frasheri, Jashanica, Thaçi, Potoku, Thaqi, Dellova, Zyba, Emerllahu, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Robin, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabare.

CANLI | Ballkani 0-0 Sivasspor

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor. Temsilcimizde Ziya Erdal, Ulvestad, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James kadroda yer almıyor. Kosova ekibinde ise sakatlığı bulunan Hoxha mücadelede forma giyemeyecek.

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Sivasspor 3 puan için Ballkani deplasmanında!
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