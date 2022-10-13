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Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:07

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'den mecburi tercih! Stopere Montero...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’den mecburi tercih! Stopere Montero...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlığı sonrası flaş gelişmeler yaşandı. Performansı olumsuz etkilenmesin diye Tayyip Talha’nın mevkisini değiştirmeyen Fransız hoca Valerien Ismael, 22 yaşındaki yıldızın savunmadaki partneri olarak da gerçek mevkii sağ stoper olan Francisco Montero'yu seçti.

Beşiktaş'ın Giresunspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta Romain Saiss ve yerine giren Emrecan Uzunhan sakatlık yaşamıştı. İki sol stoperini aynı maçta kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor karşılaşmasında bu bölgede kimi oynatacağına dair kararını verdi. Üç maçtır 21 kişilik kadroya alınmayan Francisco Montero, Trabzonspor karşısında Tayyip Talha Sanuç'un savunmadaki partneri olacak.

NECİP VE WELINTON'U DÜŞÜNDÜ AMA…

Bu görev için Necip Uysal ve Welinton'ı da düşünen ancak o zaman da Tayyip Talha'nın yerini değiştirmesi gereken İsmael, bunun genç oyuncuya olumsuz etkisi olacağına karar verdi. Stoperin solunda sol ayaklı birinin oynamasını isteyen Fransız hoca, en sonunda Montero'da karar kıldı. İspanyol savunmacı bu sezon bir anda Valerien İsmael'in gözünden düşen isimlerden oldu. Sezon başında kiralık gitmesi istenen ancak takımda kalan Montero için de büyük fırsat doğmuş oldu.

SALİH UÇAN HAZIR

Beşıktaş'ta bu sezon başarılı futboluyla dikkat çeken ancak sakatlığı nedeniyle Giresun deplasmanında forma giyemeyen Salih Uçan, takıma döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında formasına kavuşmayı hedeflerken, teknik direktör Valerien İsmael'in bu konuda vereceği karar bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı son iki maçta Dele Alli'yi 11'de oynatmış ancak İngiliz yıldızdan istediği performansı alamamıştı.

SORU CEVAP: FATİH DOĞAN: ASIL SORUN MASUAKU!

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçın1 da stoper tercihi nasıl olmalı?

Beşiktaş'ta Tayyip Talha birçok sorunu çözdü. İki maçlık performansı gösterdi ki; oynadıkça, geliştikçe daha çok süre alabilir. Bu yüzden Beşiktaş'ta stoper sorunu görmüyorum. Saiss'in yokluğunda Necip, Welinton, Montero bu görevi yapabilir. Welinton'ın da Tayyip Talha'nın da geçmişte sol stoper oynamışlıkları var. Ancak Montero'dan, Saiss güveni beklenmese de çok etkili olmayan Trabzon forvetlerine karşı büyük bir handikap yaşamaz diye düşünüyorum. Beşiktaş'taki asıl sorun, Masuaku'nun vasat performansı. Sezon başından bu yana büyük takım standartlarının çok altında oynuyor. Hücuma katkısı, duran toplardan iki asisti olmasına rağmen bence yeterli değil. Son Giresun maçında geldiğinden bu yana en iyi futbolunu oynadı. Beşiktaş, sol kanattaki tıkanıklığı çözerse Weghorst'u daha çok pozisyona sokabilir

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'den mecburi tercih! Stopere Montero...
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