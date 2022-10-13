Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tarihi galibiyetin ardından Abdullah Avcı'dan flaş sözler! "Buna ihtiyacımız vardı"
Giriş Tarihi: 14.10.2022 01:08 Son Güncelleme: 14.10.2022 01:14

Tarihi galibiyetin ardından Abdullah Avcı'dan flaş sözler! "Buna ihtiyacımız vardı"

Tarihi galibiyetin ardından Abdullah Avcı’dan flaş sözler! Buna ihtiyacımız vardı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, tarihi galibiyetin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fransa Ligi'nde son 5 maçını üst üste kazanmış, hızla yukarıya çıkmış grubun iyi bir takım ile karşılaştıklarını belirterek, "Oyun başında 25 dakika bu zorlukları bize hem geçiş hem baskıda gösterdiler. Takım savunmamız çok doğru durdu. 25. dakikadan sonra topa sahip olduk. Çok aksiyonlu oyundu. Rakip, fizik kalitesi yüksek o bizi yoracaktı. Dengeli giden oyunda gol bizi önde devreye soktu." şeklinde konuştu.

İkinci yarıya Hüseyin Türkmen'in sakatlanması nedeniyle mecburu değişikle çıktıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Hugo orjinal, stoperimizdi. Daha sıkı duran, geçiş yapan durumu oyun içinde planladık. Topa sahip olduktan sonra Hugo'nun attığı 2. gol, ardından frikikten attığımız gol ile oyuna hakim olmaya çalıştık. Geçişler çok çıkacaktı bunların bazılarını sonuçlandırdık bazılarını sonuçlandıramadık. 4-0'dan sonra hatta 3-0'da doğru savunma yapmalıydık, çünkü bir gol bile karşılıklı averajda değerliydi. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biri karşısında tarihi bir galibiyet aldığımız için son derece mutluyuz. Oyuncularımı, tebrik ediyorum."

Avcı, taraftarlara teşekkür ederek, "Bir süreç yaşıyoruz. Buradan sağlıklı çıkıyoruz. Trabzon taraftarı bu. Geçen sene çok güzel duygular yaşadık. Onların çok büyük katkısı var. Savunma hücumu bizle yaptılar. Dünya, bunu konuştu. Çıtayı büyük yere koydular. Oradan aşağı düşemeyiz. Onlara bu destek verdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarlarıyla hiçbir zaman ayrı değiliz, zaten barışıktık."

Gruptan çıkmayı çok istediklerini vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Bütün arzum, isteğim Avrupa'da Trabzonspor'un devam etmesi. Avrupa'da bu gruptan çıkmak öncelikli hedeflerimden bir tanesi. Yarış kafa kafaya. 9 puanla Frencevaros, o da bize gelecek. O dosya kapalı, Beşiktaş dosyasını açacağım. Ligin iyi takımlarından birisi, hep böyle fizik kalitesi yüksek. İlk defa oynamıyoruz, son iki sene kazanarak geldik, umarım yine kazanarak geliriz. Bir final maçı oynamıyoruz. 10. hafta müsabakası oynayacağız. Fair-playe uygun, güzel bir müsabaka olur inşallah."

Avcı, ülkede 4 takımın kazanmasına ilişkin ise, "Harika bir şey. Bütün takımları tebrik ediyorum. Avrupa'da yarışmak ülke futboluna katkı sağlayacak. Umarım Avrupa'da bütün takımlar, böyle devam eder." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin duyurdu
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022: Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Duy Beni son bölüm izle: Duy Beni 15.bölüm full tamamı izle Star TV'de
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
TOKİ 2022 KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Monaco karşısında şov yaptı! Fırtına'dan dört dörtlük galibiyet...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi galibiyetin ardından Abdullah Avcı'dan flaş sözler! "Buna ihtiyacımız vardı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA